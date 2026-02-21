Sarno messa in sicurezza di via Vallone | ordinanza del sindaco

Il sindaco di Sarno ha firmato un’ordinanza per mettere in sicurezza via Vallone dopo che un distacco di roccia ha causato un crollo parziale. La causa è il rischio di ulteriori crolli, legato alla presenza di un costone instabile vicino alla cava dismessa. Gli esperti hanno individuato una zona critica e hanno disposto interventi immediati. La strada rimane chiusa al traffico, mentre si attende l’avvio dei lavori di messa in sicurezza.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è un ulteriore pericolo di distacco di altro materiale roccioso dal costone adiacente alla cava dismessa in via Vallone Monaco, dove già si è registrato un cedimento. È il motivo per il quale il Sindaco squillante ha messo un’ordinanza urgente e contingibile a tutela della pubblica e privata incolumità. Ad effettuare i rilievi e i sopralluoghi che hanno portato il primo cittadino a rendere necessaria l’emissione dell’ordinanza sono stati tecnici comunali e i vigili del fuoco, in compagnia della polizia municipale con la collaborazione della protezione civile. La Situazione di pericolo verrà dunque tenuta sotto controllo attraverso l’interdizione dell’area interessata, il divieto di accesso pedonale e carrabile;l’obbligo per i proprietari di procedere immediatamente alla messa in sicurezza della cava e, come già previsto da precedente ordinanza, alla rimozione dei rifiuti abbandonati presenti nella stessa area, con ripristino dello stato dei luoghi e corretto smaltimento dei materiali rinvenuti;la realizzazione di successivi interventi di consolidamento e stabilizzazione definitiva del costone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Capodanno, ordinanza del sindaco in materia di sicurezza per concerto in piazza DuomoIn vista del concerto di fine anno in piazza Duomo, il sindaco Enrico Trantino ha adottato un'ordinanza per garantire la sicurezza dell’evento.

Muri pericolanti da 3 anni, scatta l'ordinanza di messa in sicurezzaIl sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra, ha firmato un’ordinanza per mettere in sicurezza una muratura pericolante in via Delle Rose, dopo aver constatato che il muro presentava crepe profonde da più di tre anni.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.