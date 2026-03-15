È stata inaugurata la Sfaviglioteca, un servizio che fornisce posate, piatti e bicchieri in modo gratuito per eventi e banchetti. Sono disponibili posate per ogni portata, piatti di diverse dimensioni, bicchieri per acqua e vino, oltre a calici in prestito. L’obiettivo è promuovere l’uso di stoviglie ecologiche durante pranzi e ricevimenti. La struttura si rivolge a chi organizza eventi pubblici e privati.

Posate per ogni portata, piatti grandi e piccoli, bicchieri per acqua e per vino e calici in prestito per banchetti, ricevimenti, maxi pranzi. A Oggiono apre la Sfaviglioteca, una stoviglioteca che unisce attenzione all’ ambiente e all’ inclusione sociale. Le stoviglioteche sono nate in Europa tra il 2018 e il 2020: sono una sorta di biblioteche di stoviglie, dove è possibile prendere in prestito piatti, bicchieri e posate rigorosamente lavabili. Nella nuova stoviglioteca di Oggiono non si lavora solo per la tutela dell’ambiente, ma anche in favore dell’inclusione delle persone più fragili. La Sfaviglioteca è gestita infatti da persone adulte con disabilità e degli educatori e educatrici dello Sfa, il Servizio di formazione all’autonomia Artimedia Striscia Gialla della cooperativa sociale La Vecchia Quercia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Apre la Sfaviglioteca, le posate in tavola “sposano“ l’ecologia

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