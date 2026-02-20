Monterosa L’esperienza al femminile è da sogno

Chiara Giacobelli racconta che la Pink Experience nasce dalla voglia di donne di vivere la montagna in modo diverso, sfidando pregiudizi e stereotipi. Questa iniziativa si svolge sulla Monterosa, dove le partecipanti affrontano percorsi impegnativi e scoprono un nuovo rapporto con la natura. La scelta di organizzare eventi al femminile nasce dall’idea di creare uno spazio dedicato alle donne, per rafforzare autostima e senso di appartenenza. La presenza di un team di guide esperte garantisce un’esperienza sicura e coinvolgente.

di Chiara Giacobelli Nel lessico della montagna, l'espressione Pink Experience è molto più di un semplice calendario di eventi ed esperienze: si tratta di una rivoluzione culturale, un modo nuovo di abitare la verticalità. Nata sotto il segno del progetto ' Monterosa. Liberamente femminile ', questa iniziativa intende offrire alle donne avventure autentiche tra neve, silenzio e scoperta, lontano da stereotipi, giudizi o ritmi imposti dalla società. Il cuore dell'idea sta nella condivisione lenta: giornate da vivere tra amiche, sorelle o colleghe, in piccoli gruppi, con il supporto di guide esperte, ma senza la pressione della prestazione.