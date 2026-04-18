Sardegna al bivio energetico | tra rischio carbone e nuove sfide

Durante l’Assemblea nazionale di Ali a Bergamo, il sindaco di Quartu Sant’Elena e presidente di Ali Sardegna ha parlato delle difficoltà energetiche dell’isola. Ha evidenziato l’urgenza di interventi economici per aiutare imprese e cittadini a fronteggiare le sfide attuali. La discussione si concentra sulle alternative tra il rischio di continuare a usare il carbone e le nuove soluzioni possibili per la regione.

Durante i lavori dell’Assemblea nazionale di Ali tenutasi a Bergamo, il sindaco di Quartu Sant’Elena e presidente di Ali Sardegna, Milia, ha delineato le criticità energetiche che colpiscono l’isola, sottolineando la necessità di interventi economici per sostenere le imprese e i cittadini. La situazione sarda presenta infatti una forte dipendenza dal carbone, con il 65% del fabbisogno elettrico regionale coperto da soli due impianti termoelettrici che hanno recentemente ottenuto una nuova proroga operativa prima della loro definitiva dismissione. La fragilità del sistema energetico sardo tra carbone e nuove infrastrutture. Il quadro energetico della Sardegna appare estremamente delicato per via di un modello produttivo ancora fortemente ancorato alle fonti fossili.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna al bivio energetico: tra rischio carbone e nuove sfide Notizie correlate Pedaso: Studenti al bivio tra elementari e medie, un anno per affrontare diversità e nuove sfide.Pedaso, 10 febbraio 2026 – La scuola Leonardo da Vinci di Pedaso, in provincia di Fermo, nelle Marche, è stata teatro di una riflessione corale sul... Transizione energetica in Basilicata: il rischio tra terra e carboneBruno Scarabaggio, presidente di Ehpa Basilicata, ha espresso forte preoccupazione per le recenti dichiarazioni di Sandro Iacometti durante il...