Transizione energetica in Basilicata | il rischio tra terra e carbone

Durante un intervento televisivo, un rappresentante di un’associazione energetica regionale ha espresso preoccupazione riguardo alle dichiarazioni di un altro esponente del settore, giudicandole poco precise e dannose per l’opinione pubblica. La discussione si concentra sulla transizione energetica in Basilicata, con particolare attenzione alle fonti di energia utilizzate e ai rischi associati. Nessun nome di aziende o enti viene menzionato nelle dichiarazioni ufficiali riportate.

Bruno Scarabaggio, presidente di Ehpa Basilicata, ha espresso forte preoccupazione per le recenti dichiarazioni di Sandro Iacometti durante il programma televisivo L’Aria che Tira, definendole imprecise e potenzialmente nocive per l’opinione pubblica. L’intervento riguarda il ruolo delle organizzazioni ambientaliste nella transizione energetica. Secondo Ehpa Basilicata, le posizioni esposte dal giornalista travisano l’operato di chi si impegna sul territorio per una sostenibilità reale. La tutela del paesaggio contro la semplificazione. Il contrasto sollevato da Ehpa Basilicata non riguarda il rifiuto dell’energia verde, ma le modalità di attuazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Transizione energetica in Basilicata: il rischio tra terra e carbone Basilicata, studenti formati per la transizione energetica: un progetto GIS per il futuro del territorio.Un’ondata di innovazione pedagogica investe la regione Basilicata con l’avvio dei percorsi formativi “RinnovaMente per le Scuole”, un’iniziativa... Italia rallenta la transizione energetica: ritardi burocratici e fake news a rischio obiettivi 2030.a rischio: l’Italia tra ritardi burocratici e una battaglia di disinformazione L’Italia si trova ad affrontare una sfida cruciale nel settore delle... Temi più discussi: Così si accelera la transizione energetica La Giunta regionale ha approvato due importanti provvedimenti che segnano un’accelerazione della Basilicata nel percorso di transizione energetica: bando reti intelligenti di distribuzione dell’energia e schema Accor; Mongiello, la Basilicata verso un sistema energetico moderno, efficiente e sostenibile; SU PROPOSTA DI MONGIELLO 10MLN PER PROGETTI GREEN; LA FORMAZIONE ENERGETICA IN ITALIA. Le associazioni non ostacolano la transizione energetica, ma segnalano criticità legate alla realizzazione di impianti fotovoltaiciEhpa Basilicata replica a Sandro Iacometti (Libero): il dibattito energetico non può essere ridotto a slogan televisivi o dichiarazioni superficiali ... basilicata24.it Mongiello, la Basilicata verso un sistema energetico moderno, efficiente e sostenibile(ANSA) - POTENZA, 02 APR - Con questi provvedimenti per la transizione energetica diamo attuazione a una fase centrale della programmazione 2021-2027, in continuità con il ciclo 2014-2020, investen ... msn.com transizione energetica Le installazioni residenziali di pompe di calore effettuate tra 2022 e 2025 in Germania hanno evitato ai tedeschi 1,3 miliardi di euro di importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) fra il 2023 e il 2025. via @Qualenergiait x.com Torna il Green Energy Day 2026: la grande giornata dedicata alla Transizione energetica http://ow.ly/vaYo106wQoA #tuttoggi #ComunicatiStampa #GubbioeGualdo #evidenza #greenenergyday #legambiente #valfabbrica - facebook.com facebook