Sara Curtis trionfa anche nei 50 delfino | Ho chiuso in bellezza tanta fiducia verso gli Europei

Sara Curtis ha conquistato anche la vittoria nei 50 delfino durante gli ultimi giorni dei Campionati Italiani Assoluti primaverili di nuoto 2026. Dopo aver già vinto nei 50 dorso e nei 50 e 100 stile libero, la nuotatrice ha concluso la manifestazione con un altro risultato importante. La sua prestazione ha suscitato commenti positivi e ha rafforzato la sua posizione in vista degli Europei.

Dopo i successi nei 50 dorso e nei 50 e 100 stile libero, Sara Curtis cala il poker e si impone anche nei 50 delfino in occasione dell’ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti primaverili di nuoto 2026. La stella della velocità femminile azzurra ha effettuato un progresso impressionante sulla distanza più breve della farfalla, battendo in finale la favorita Silvia Di Pietro e toccando la piastra con un ottimo 25?89 che le vale la seconda piazza ex aequo con Viola Scotto Di Carlo nelle liste nazionali all-time. “ Sono veramente molto contenta perché ho chiuso in bellezza. Sotto sotto ci speravo, ma il 50 delfino comunque fino all’anno scorso lo portavo in finale B.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sara Curtis trionfa anche nei 50 delfino: “Ho chiuso in bellezza, tanta fiducia verso gli Europei” Notizie correlate Nuoto, Sara Curtis spacca il record nei 50 dorso: è un traguardo storicoLa piscina di Riccione è stata teatro di un momento storico per il nuoto italiano durante la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti,... Sara Curtis sfiora un nuovo record italiano nei 50 sl: decisiva la partenzaTerza finale e terzo titolo italiano per Sara Curtis in questi Assoluti primaverili di nuoto a Riccione. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sara Curtis vince i campionati italiani nei 50 sl e conquista la qualificazione agli europei; Sara Curtis da record; NUOTO / Sara Curtis vince la finale dei 50 stile libero e sfiora un nuovo record; Assoluti: Curtis regina anche dei 50 sl, Ceccon solo 3° nei 200 dorso!. Sara Curtis trionfa anche nei 50 delfino: Ho chiuso in bellezza, tanta fiducia verso gli EuropeiDopo i successi nei 50 dorso e nei 50 e 100 stile libero, Sara Curtis cala il poker e si impone anche nei 50 delfino in occasione dell'ultima giornata dei ... oasport.it NUOTO / Super Sara Curtis anche nei Farfalla: vola in finale e abbassa il suo personale di oltre 4 decimiLa 19enne di Savigliano punta ad una super quaterna dopo i successi nei 50 dorso con record italiano, nei 50 stile libero con primato nazionale in batteria e nei 100 sl ... targatocn.it Sara Curtis Rattles Freshly-Minted Italian 50 Free Record; Carlos D'Ambrosio Clinches Freestyle Double facebook A Riccione si chiude la penultima giornata di gare e a brillare è ancora una volta Sara Curtis, che conquista i 50 stile libero in 24''31 Thomas Ceccon (1’57”19) è clamorosamente sconfitto nei 200 dorso, terzo dietro a Daniele Del Signore (1’56”89) e Matt x.com