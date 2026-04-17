Sara Curtis si è aggiudicata il suo terzo titolo italiano in questa stagione primaverile a Riccione, partecipando alla finale dei 50 metri stile libero. La sua vittoria è arrivata grazie a una partenza particolarmente veloce, che le ha permesso di sfiorare un nuovo record nazionale. La nuotatrice ha confermato la sua presenza tra le migliori in questa disciplina nel panorama italiano.

Terza finale e terzo titolo italiano per Sara Curtis in questi A ssoluti primaverili di nuoto a Riccione. Nella vasca lunga romagnola, la 19enne piemontese aveva già messo in chiaro le proprie credenziali, siglando il nuovo primato italiano di 24?29 nelle batterie dei 50 stile libero, con l’obiettivo di trasformare le sensazioni contrastanti dei 100 sl in qualcosa di più concreto. Nell’atto conclusivo della sessione serale, la perfezione non è stata dalla parte di Curtis: lo stacco, infatti, è risultato tutt’altro che impeccabile. Un avvio imperfetto che, tuttavia, non ha condizionato l’incedere della classe 2006 verso il successo nella prova.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sara Curtis sfiora un nuovo record italiano nei 50 sl: decisiva la partenza

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Una finale dei 50 stile libero femminile incredibile. Non solo per una Sara Curtis che questa mattina ha stabilito il nuovo record italiano, e che oggi si è presa anche il titolo italiano dei 50 metri stile libero. Ma questa finale ha visto ben 3 nuotatrici sotto i 25 seco - facebook.com facebook

ANCORA RECOOOOOOORD ⏱️ 12 centesimi meglio del suo precedente primato nazionale (24''41) e 4° tempo mondiale dell'anno. Questo lo show messo in piedi da Sara Curtis nelle batterie dei 50 stile libero femminili del Day-4 degli Assoluti di Riccione. x.com