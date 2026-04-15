Durante la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti, nella piscina di Riccione, Sara Curtis ha migliorato il record nazionale nei 50 dorso. La nuotatrice ha completato la gara in un tempo che rappresenta un nuovo massimo per l’Italia in questa disciplina. Si tratta di un risultato che segna un momento importante per il nuoto italiano, con un risultato che non si registrava prima nelle competizioni ufficiali nazionali.

La piscina di Riccione è stata teatro di un momento storico per il nuoto italiano durante la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti, quando Sara Curtis ha stabilito un nuovo primato nazionale nei 50 dorso. La diciottenne piemontese ha toccato il muro con un tempo di 27.33, superando di sei centesimi la prestazione precedentemente registrata da Silvia Scalia nel 2022. Il successo della nuotatrice è arrivato dopo una mattinata altrettanto convincente, in cui nella batteria aveva segnato 27.51, migliorando ulteriormente il riferimento di 27.90 fissato agli Assoluti del 2025. L’evoluzione tecnica e l’impatto del percorso internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuoto, Sara Curtis spacca il record nei 50 dorso: è un traguardo storico

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