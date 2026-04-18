Sara Curtis ha conquistato la medaglia d’oro nei 50 farfalla durante la competizione a Riccione, diventando la terza italiana di sempre in questa disciplina. Questa vittoria rappresenta il quarto oro ottenuto dall’atleta in questa manifestazione. Quando viene annunciato il suo nome, il pubblico presente esprime un’ovazione molto forte, riservata a pochi atleti della nazionale italiana di nuoto.

All’udire il nome di Sara Curtis il pubblico di Riccione acquisisce ormai decibel che riserva a pochi gioielli della nazionale. Così accolta l’azzurra vince la sua quarta gara individuale a questi Assoluti, con il personale di 25.89 nei 50 farfalla. La nuotatrice del 2006 ha dimostrato ancora una volta la capacità che la contraddistingue di reagire a prestazioni non soddisfacenti e ribattere con nuotate di livello sempre superiori. La gara a cui abbiamo assistito oggi riflette anche il lavoro svolto da Sara in America, dove con l’allenatore Todd De Sorbo ha migliorato notevolmente le subacquee e la velocità su tutti gli stili, nonostante non abbia praticamente mai gareggiato nella farfalla.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sara Curtis da manuale nei 50 farfalla! Terza italiana di sempre e quarto oro per l’azzurra a Riccione

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ANCORA RECOOOOOOORD 12 centesimi meglio del suo precedente primato nazionale (24''41) e 4° tempo mondiale dell'anno. Questo lo show messo in piedi da Sara Curtis nelle batterie dei 50 stile libero femminili del Day-4 degli Assoluti di Riccione. x.com