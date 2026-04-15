Sara Curtis strabilia nelle batterie dei 50 dorso a Riccione Quadarella meglio delle specialiste nei 200 sl

Nella mattinata dei campionati italiani di nuoto a Riccione, Sara Curtis ha dominato le batterie dei 50 dorso, mentre Federica Quadarella si è distinta nelle prove dei 200 stile libero, superando le altre specialiste. La sessione si è conclusa con diverse prestazioni di rilievo, segnando l’inizio di questa seconda giornata di gare.

Calato il sipario sulla sessione mattutina della seconda giornata dei campionati italiani di nuoto a Riccione. Un day-2 romagnolo scosso in apertura da programma da Sara Curtis, impegnata nei 50 dorso donne. Reduce da una brillante prestazione nella 4×100 sl, la piemontese è tornata in vasca con decisione, mostrando una nuotata e un riscontro considerevole. Pronti, via e 27?51 a far impallidire tutti e rifilando alla prime delle avversarie, Federica Toma, 81 centesimi. Una differenza notevolissima col resto della concorrenza. Un tempo che è ampiamente il proprio personale (27?94, il precedente) e vale la quinta prestazione mondiale stagionale (2° tempo alltime in Italia).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sara Curtis strabilia nelle batterie dei 50 dorso a Riccione. Quadarella meglio delle specialiste nei 200 sl Notizie correlate Nuoto, Sara Curtis si prende la scena nelle batterie dei 50 dorso a Riccione. Bene Burdisso e Quadarella, Mao assenteCalato il sipario sulla sessione mattutina della seconda giornata dei campionati italiani di nuoto a Riccione. Assoluti Riccione, Lamberti da record nei 50 dorso. Bene QuadarellaNegli Assoluti di Riccione, c’è chi gioisce e chi rallenta: bene Lamberti e Quadarella, mentre non spicca Benedetta Pilato I campionati italiani... Contenuti di approfondimento Nuoto, Sara Curtis si prende la scena nelle batterie dei 50 dorso a Riccione. Bene Burdisso e Quadarella, Mao assenteCalato il sipario sulla sessione mattutina della seconda giornata dei campionati italiani di nuoto a Riccione. Un day-2 romagnolo scosso in apertura da ... oasport.it NUOTO / Sara Curtis trascina l'Esercito nella 4x100 stile libero femminile agli Assoluti Unipol, bene Anita GastaldiBuone prove delle cuneesi Sara Curtis e Anita Gastaldi nella giornata di apertura degli Assoluti Unipol, in svolgimento a Riccione. targatocn.it