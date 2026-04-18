Nella quarta giornata degli Assoluti di Nuoto a Riccione, il nuotatore ha conquistato la medaglia d’oro nei 50 stile, avvicinando il record italiano. La gara si è svolta il 17 aprile 2026 e ha visto atleti sfidarsi in prove che hanno portato a risultati significativi in vista delle prossime competizioni internazionali. La competizione ha attirato numerosi spettatori e ha messo in evidenza le performance di alcuni dei principali protagonisti del nuoto nazionale.

La quarta giornata degli Assoluti di Nuoto nella cornice di Riccione, avvenuta il 17 aprile 2026, ha protagonisti atleti capaci di sfidare i propri limiti cronometrici e di conquistare piazzamenti decisivi per le prossime competizioni internazionali. Tra i momenti salienti della sessione serale, spicca la vittoria di Razzetti nei 200 farfalla, un successo che si inserisce in un contesto di risultati variegati che hanno coinvolto sia specialisti delle discipline acquatiche sia atleti pronti a spostare il proprio campo d’azione verso le acque libere. Il dominio tecnico di Curtis e la determinazione di Toma nelle specialità stile e dorso. L’atmosfera nel centro acquatico è stata elettrizzante grazie alle prestazioni di Sara Curtis, l’atleta dell’Esercito che ha confermato una condizione fisica e tecnica di altissimo livello.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riccione, Curtis vola nei 50 stile: oro e quasi record italiano

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