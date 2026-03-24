Fosse Ardeatine Mattarella omaggia le 335 vittime dell' eccidio durante 82° anniversario Fontana | Ricordare è un dovere - VIDEO

82 anni fa 335 persone, fra militari, civili, prigionieri politici, ebrei, venivano trucidati dalle forze naziste di occupazione. In occasione dell'82esimo anniversario, il Presidente della Repubblica ha visitato il Mausoleo delle Fosse Ardeatine ponendo una corona fiorita Ha deposto una coro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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