Il Conservatorio apre le danze E inaugura l’anno accademico

Domenica alle 18 il Teatro dell’Aquila si riempie per l’inaugurazione dell’anno accademico del Conservatorio G. B. Pergolesi. La serata vede sul palco studenti e docenti pronti a mostrare il loro talento, con un concerto che segna l’inizio di un nuovo ciclo di studi e musica.

Domenica il Teatro dell’Aquila ospita alle 18 il Conservatorio G. B. Pergolesi per il concerto di inaugurazione dell’anno accademico 20252026. Protagonisti della serata saranno la Pergolesi Big Band, l’orchestra del Conservatorio e alcune eccellenze quali il mezzosoprano Alina Khalilova, il sassofonista Giorgio Di Prinzio, il pianista Luca Giarritta, la giovane allieva direttrice d’orchestra Rebecca Montagna. Alla direzione, i Maestri Giovanni Pacor e Mauro De Federicis. Il concerto si realizza grazie al contributo del Comune di Fermo e della Fondazione Rete Lirica delle Marche, confermando l’impegno per la sostenibilità culturale del territorio, in continuità con iniziative già avviate nel 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Questa mattina il Conservatorio di musica “Morlacchi” ha aperto ufficialmente il nuovo Anno Accademico.

