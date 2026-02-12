Roma nubifragio e allerta meteo | traffico paralizzato città sotto l’acqua e freddo in arrivo

Roma si sveglia sotto l’acqua. Il nubifragio di ieri ha provocato allagamenti in molte zone e ha bloccato il traffico in tutta la città. Le strade sono sommerse e i mezzi pubblici hanno subito numerosi disagi. La pioggia continua a cadere e l’allerta meteo resta alta, mentre le previsioni indicano un calo delle temperature nei prossimi giorni.

Roma sotto l’acqua: nubifragio, traffico in tilt e l’allerta per il brusco cambiamento climatico. Roma è stata colpita da un violento nubifragio giovedì 12 febbraio 2026, che ha causato allagamenti diffusi e paralizzato la circolazione in città. L’evento, preceduto da un’allerta meteo gialla per l’intero Lazio, ha messo a dura prova il sistema di drenaggio urbano e richiesto l’intervento dei vigili del fuoco in numerose zone. La situazione, già critica, è destinata a evolvere con l’arrivo previsto di un’ondata di freddo e possibili nevicate nel fine settimana. La cronaca di una giornata di emergenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un'allerta meteo gialla è stata diramata, segnalando temperature molto basse

