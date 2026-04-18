Santa Giustina in Colle | via ai buchi nuova sicurezza stradale

A Santa Giustina in Colle sono stati completati interventi di manutenzione straordinaria sulla rete stradale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e garantire una maggiore fluidità del traffico. Sono stati effettuati lavori su alcune vie principali e secondarie del comune, con l’obiettivo di risolvere problemi di usura e di sicurezza. Gli interventi sono stati realizzati nelle ultime settimane e riguardano diverse porzioni del tessuto viario locale.

Il tessuto viario di Santa Giustina in Colle riceve un importante impulso di rinnovamento grazie alla conclusione di una serie di interventi di manutenzione straordinaria volti a incrementare la sicurezza e la fluidità del traffico. Le operazioni, che hanno interessato diverse arterie del centro abitato, si concentrano sulla risoluzione di criticità strutturali segnalate dai cittadini e sul miglioramento della vivibilità urbana attraverso il rifacimento dei manti stradali e della segnaletica. Le .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Santa Giustina in Colle: via ai buchi, nuova sicurezza stradale Notizie correlate "La frazione di Santa Giustina in mano ai ladri, quasi ogni giorno vengono segnalati furti"“La zona di Santa Giustina, nella periferia nord di Rimini, è stata negli ultimi anni e continua a essere un'area colpita in modo ricorrente da furti... "Troppo degrado al parco Rodari di Santa Giustina"Il parco Gianni Rodari di Santa Giustina versa in condizioni di evidente degrado. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Santa Giustina In Colle. Asfalti rifatti e sicurezza: interventi diffusi su tutto il territorio; Incendio nel deposito di un'azienda di combustibili e legna: vigili del fuoco spengono il rogo nella notte; L'Alta Fratte vuole fare la storia: ecco la finale playoff per volare in A1; ‘I nostri occhi hanno visto. Voci e testimoni delle stragi nazifasciste. 27- 29 aprile 1945’. Schianto a Santa Giustina in Colle: auto contro un palo di cemento, Leonardo Carpin muore a 28 anniSANTA GIUSTINA IN COLLE (PADOVA) - Incidente mortale intorno alle 8 di questa mattina, venerdì 18 novembre, in via Commerciale a Santa Giustina in Colle. Si tratta di una fuoriuscita autonoma. I ... ilgazzettino.it Che tempo faceva a Santa Giustina in Colle il 30 Marzo 2025 - Archivio Meteo Santa Giustina in Colle- seleziona provincia - Belluno (BL) Padova (PD) Rovigo (RO) Treviso (TV) Venezia (VE) Verona (VR) Vicenza (VI) ... ilmeteo.it Rimini. Torna a vivere l’ex centro giovani di Santa Giustina - facebook.com facebook