La frazione di Santa Giustina in mano ai ladri quasi ogni giorno vengono segnalati furti

A Santa Giustina, nella periferia nord di Rimini, i furti sono all’ordine del giorno. Gli abitanti segnalano ripetuti furti in case e negozi, spesso di sera o di notte. Le rapine si verificano con frequenza crescente, creando insicurezza tra i residenti. La mancanza di un presidio costante della polizia rende difficile contrastare questa escalation. Le autorità locali sono state avvisate, ma i colpi continuano a verificarsi regolarmente, lasciando la comunità preoccupata e senza risposte concrete.

"La zona di Santa Giustina, nella periferia nord di Rimini, è stata negli ultimi anni e continua a essere un'area colpita in modo ricorrente da furti in abitazione e colpi a esercizi commerciali, spesso concentrati nelle ore serali o notturne. Quasi ogni giorno sul gruppo Facebook della frazione si segnala un furto, in special modo nelle ultime settimane a ridosso delle ore del tardo pomeriggio con un modus operandi ormai solito". "Solitamente tra le 18 e le 18,30 i ladri si introducono dai primi piani spaccando gli infissi, entrando nelle abitazioni anche con i proprietari in casa nel piano sottostante.