Valladolid punta su Roma | la ‘Semana Santa’ tra fede arte e turismo culturale spagnolo

Valladolid porta a Roma la sua ‘Semana Santa’, una delle celebrazioni più suggestive della Spagna. La città spagnola si presenta con le sue processioni, le sculture religiose e le tradizioni che richiamano migliaia di visitatori ogni anno. L’obiettivo è far conoscere questa ricca tradizione culturale e religiosa anche ai romani e ai turisti che si trovano nella capitale. Durante l’evento, Valladolid mostra la sua fede, le opere d’arte e le usanze che rendono unica questa festa. È un’occasione per scoprire un pezzo importante della cultura spagnola, lontano dai confini

Valladolid presenta a Roma la solennità della 'Semana Santa': un viaggio nella fede, nell'arte e nella tradizione spagnola. Una delegazione istituzionale di Valladolid ha illustrato a Roma la sua millenaria 'Semana Santa', una celebrazione religiosa e culturale riconosciuta di 'Interesse turistico internazionale' dal 1980. L'evento, tenutosi il 12 febbraio 2026 presso l'Ufficio spagnolo del Turismo in piazza di Spagna, mira a promuovere un turismo più consapevole e orientato alla scoperta delle ricchezze nascoste della Spagna. La presentazione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni locali e del mondo del turismo, sottolineando il potenziale di questa celebrazione come volano per l'economia e la valorizzazione del patrimonio culturale.

