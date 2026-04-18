A Sanremo, nella chiesa degli Angeli, si è tenuto ieri sera un incontro organizzato dall’Azione Cattolica, durante il quale Gemma Calabresi Milite ha condiviso il suo racconto. L’evento ha rappresentato un momento di riflessione sulla sua esperienza personale, andando oltre il dolore vissuto. La serata si è concentrata sulla narrazione del suo percorso e sulla capacità di affrontare le difficoltà, offrendo uno spaccato di vita e di resilienza.

La chiesa degli Angeli a Sanremo ha ospitato ieri sera un momento di profonda riflessione storica e umana, con la partecipazione dell’Azione Cattolica per ascoltare il racconto di Gemma Calabresi Milite. La vedova del commissario Luigi Calabresi, ucciso il 17 maggio 1972, ha condiviso con una sala gremita le memorie di una vita segnata da un evento che ha scosso le fondamenta della società italiana, accompagnata nel ricordo dal figlio Luigi. Il ritratto di un uomo tra dovere istituzionale e tensioni sociali. L’incontro è iniziato ripercorrendo, attraverso materiale d’archivio televisivo, i momenti cruciali che portarono alla tragedia del commissario nel 1972.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo, il racconto di Gemma Calabresi: l’intimità oltre il dolore

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Gemma Calabresi Milite nella sede dell'It Mattei facebook