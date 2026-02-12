Oltre la paura oltre il dolore oltre l' incoscienza | Brignone un esempio per i giovani Quando mollare non è un' ipotesi contemplata

Federica Brignone ha affrontato l'ultimo salto del Super Gigante di Milano-Cortina come se fosse l'ultima occasione della sua vita. Non si arrende, anche quando il dolore e la paura sembrano sopraffarla. La sua determinazione rappresenta un esempio per i giovani e dimostra che mollare non è mai un’opzione. La sua corsa verso la vittoria è una sfida contro se stessa e contro ogni ostacolo.

C'è un frame del Super Gigante di oggi che Federica Brignone porterà con sé per tutta la vita: quando si cimenta nell'ultimo salto del Super Gigante di Milano-Cortina, sforzo decisivo per piazzare un muro bello solido tra le sue avversarie e la leggenda. E insieme a lei, tutti gli italiani serberanno la prestazione della sciatrice azzurra tra i ricordi sportivi più emozionanti della loro vita. È fatta di un materiale speciale, Federica. Perché meno di un anno fa, sui social campeggiavano le foto della sua gamba frantumata e poi ricucita manco fosse un corpo senza vita dopo un'autopsia.

