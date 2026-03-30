Endometriosi e intimità | dolore nascosto e soluzioni per ritrovare equilibrio

L’endometriosi è una condizione che può causare dolore durante i rapporti sessuali e influenzare il desiderio, coinvolgendo aspetti fisici e relazionali. La patologia può comportare dispareunia e una diminuzione dell’interesse sessuale, portando a difficoltà nella vita di coppia. Sono disponibili trattamenti che mirano a migliorare la qualità di vita e strumenti per facilitare il dialogo tra partner.

Roma - Dalla dispareunia al calo del desiderio, fino ai trattamenti e al dialogo di coppia, ecco come affrontare una condizione che incide sulla vita quotidiana L’endometriosi è una patologia che incide profondamente non solo sulla salute fisica, ma anche sulla sfera sessuale e relazionale. Tra i sintomi più frequenti emerge la dispareunia, ovvero il dolore durante i rapporti sessuali, che può manifestarsi prima, durante o dopo l’intimità, compromettendo il benessere psicologico e la qualità della vita di coppia. Il dolore può essere superficiale, con bruciore e fastidio nella fase iniziale della penetrazione, oppure profondo, localizzato nella zona pelvica e spesso legato al contatto con lesioni endometriosiche. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Endometriosi e intimità: dolore nascosto e soluzioni per ritrovare equilibrio Articoli correlati Come organizzare una serata romantica a casa per ritrovare passione e intimitàL'idea gourmet Per rendere la cena del un'esperienza indelebile trasformate la cucina in un'esperienza condivisa. Leggi anche: Albalonga calcio, Sfanò: “Dobbiamo ritrovare equilibrio"