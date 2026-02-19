Usl Umbria 2 concorso operatori socio-sanitari | 122 assunzioni nella sanità pubblica

L’Usl Umbria 2 ha aperto un concorso pubblico per 122 posti di operatore socio-sanitario, a causa della necessità di rafforzare il personale sanitario. La selezione riguarda assunzioni a tempo indeterminato nelle aziende sanitarie regionali. Chi desidera candidarsi può presentare domanda entro i termini stabiliti, con l’obiettivo di coprire le carenze di personale e migliorare l’assistenza ai pazienti. Le prove di selezione si svolgeranno nelle prossime settimane nelle sedi designate. I dettagli per partecipare sono disponibili sul sito ufficiale dell’azienda sanitaria.

Nuove opportunità di lavoro nel settore sanitario. È stato pubblicato il concorso pubblico unificato per 122 posti da operatore socio-sanitario da inquadrare nell'area degli operatori, con contratto a tempo indeterminato, promosso dalle aziende sanitarie dell'Umbria. Azienda capofila della procedura è l'Usl Umbria 2, che coordina il bando per conto delle strutture aderenti. Il concorso rappresenta una delle più importanti procedure di reclutamento di operatori socio-sanitari attivate a livello regionale negli ultimi anni e si inserisce nel più ampio piano di rafforzamento degli organici del Servizio Sanitario Regionale, con l'obiettivo di garantire continuità assistenziale e qualità dei servizi.