Sanità territoriale e fondi PNRR Scalera chiede audizione urgente in Commissione

Il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera ha richiesto con urgenza un'audizione in Commissione per discutere della sanità territoriale e dei fondi provenienti dal PNRR. La richiesta arriva in seguito alle questioni sollevate riguardo alla gestione delle risorse e alla situazione dei servizi sanitari locali. La richiesta di ascolto mira a chiarire le modalità di impiego e le priorità di tali fondi.

"Le risorse del PNRR destinate alla sanità territoriale rappresentano un’occasione storica per rafforzare l’assistenza di prossimità e portare i servizi sanitari più vicino ai cittadini. Proprio per questo non possiamo permetterci ritardi né zone d’ombra – ha dichiarato il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera, segretario Commissione Sanità –. Ho presentato una istanza di audizione urgente in Commissione chiedendo l’ascolto dell’assessore regionale alla Sanità e della direzione strategica dell’ASL di Taranto per conoscere lo stato di avanzamento degli interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza". 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

