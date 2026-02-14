Il consigliere regionale Aurigemma ha promosso un nuovo ciclo di incontri con “Un Consiglio in Salute” nel Lazio, per sensibilizzare i dipendenti sulle patologie respiratorie. La ripresa di questo programma gratuito mira a offrire consulenze e screening specifici, con l’obiettivo di migliorare la prevenzione tra i lavoratori pubblici. L’iniziativa si svolgerà nelle prossime settimane presso diverse sedi del territorio.

Torna un nuovo appuntamento con “Un Consiglio in Salute”, il programma gratuito di prevenzione rivolto ai dipendenti, portato avanti dal Consiglio regionale del Lazio. Martedì 17 febbraio, dalle ore 10 alle 16:30, presso Via della Pisana 1301, si svolgerà una giornata di sensibilizzazione dedicata alle patologie respiratorie. Attività di Screening e Collaborazioni. Sarà possibile partecipare a diverse attività di screening, che includeranno la valutazione con uno specialista, la spirometria, la misurazione dell’ossido nitrico e la misurazione degli eosinofili. Questa iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione con l’associazione nazionale pazienti “Respiriamo insieme-Aps”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sanita’: nel Lazio torna “Consiglio in salute” su patologie respiratorie, Aurigemma “prevenzione”

Questa mattina il Consiglio regionale del Lazio ha approvato all’unanimità una nuova legge dedicata alle persone con disturbi specifici di apprendimento, i Dsa.

Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, ha partecipato oggi a Roma a un convegno sulla cardiologia, dove ha sottolineato come la ricerca e la prevenzione siano fondamentali per migliorare la salute dei cittadini.

