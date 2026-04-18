Sanità | in Umbria tac e risonanze superano la media nazionale ma la distribuzione non è omogenea

In Umbria, i servizi di diagnostica per immagini, tra cui TAC e risonanze, superano la media nazionale in termini di prestazioni. Tuttavia, la distribuzione di queste apparecchiature sul territorio non è uniforme. Recentemente, la giunta regionale ha approvato un piano strategico per il periodo 2026-2030, che riguarda il fabbisogno e la localizzazione delle apparecchiature di alta tecnologia in ambito radiologico.

La giunta regionale, con delibera n. 611 del primo aprile 2026 ha approvato il piano strategico 2026-2030 del fabbisogno e della localizzazione territoriale delle apparecchiature di diagnostica per immagini e strumentale ad alta tecnologia di radiologia.Il piano tiene conto del fabbisogno e.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Risonanze e Tac per i bimbi: stop al trasferimento a TorretteDa lunedì prossimo, 23 febbraio, tutti i pazienti pediatrici eseguiranno gli esami diagnostici, Risonanze Magnetiche e Tac, all’interno del presidio... Tac e Risonanze al Salesi: "Mille bimbi in meno trasferiti"Tre nuove apparecchiature radiologiche al Salesi e mille bambini in meno trasferiti ogni anno a Torrette. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Veterinario gratis per animali domestici. Sciopero per i 3500 dipendenti della sanità privata in Umbria: stipendi bassi, carichi di lavoro alti e mansioni non rispettateI sindacati mostrano l'altro volto di un settore in crescita e con utili importanti per i soci. La sanità pubblica erogata attraverso i lavoratori del privato convenzionato non può continuare a fonda ... perugiatoday.it Sanità in Umbria: dopo 15 anni di attesa l’Orvietano chiede risposte nel nuovo Piano RegionaleORVIETO – Il Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) in Umbria manca da 15 anni. Un vuoto normativo che il territorio orvietano ha pagato con uno scadimento dei servizi pubblici e che ora, alla vigilia ... orvietosi.it