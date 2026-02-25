Tac e Risonanze al Salesi | Mille bimbi in meno trasferiti

L’introduzione di tre nuove apparecchiature radiologiche al Salesi ha ridotto di mille bambini all’anno i trasferimenti a Torrette. La causa principale deriva dal miglioramento delle diagnosi interne, che permette di trattare più casi in loco. Questi interventi migliorano la cura ospedaliera e riducono le attese per i piccoli pazienti. La direzione sanitaria ha annunciato che l’installazione delle nuove attrezzature ha già portato risultati concreti.

Tre nuove apparecchiature radiologiche al Salesi e mille bambini in meno trasferiti ogni anno a Torrette. L’ ospedale pediatrico di Ancona si dota di tre strumenti di avanzata tecnologia per un valore complessivo di circa 1,3 milioni di euro. Il pacchetto di investimenti comprende una risonanza magnetica del valore di circa 900mila euro, acquistata tramite fondi Pnrr, una Tac finanziata attraverso un bando di Invitalia, e un apparecchio polifunzionale per la radiologia. Tutte e tre le macchine sono operative dai giorni scorsi. La novità è stata presentata ieri in Regione e segna una svolta concreta nell’assistenza ai piccoli pazienti dell’ospedale cittadino: d’ora in poi, infatti, le Tac e le risonanze magnetiche potranno essere eseguite direttamente al Salesi, senza più la necessità di trasferire i bambini in ambulanza all’ospedale di Torrette. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Via a risonanze e Tac al 'Salesi' per i pazienti pediatrici: stop ai trasferimenti a Torrette

Pazienti pediatrici, esami al Salesi: risonanze e Tac non più a Torrette. "Risparmio di 500 viaggi l'anno"

