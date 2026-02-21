Risonanze e Tac per i bimbi | stop al trasferimento a Torrette

L’ospedale ‘Salesi’ ha deciso di non trasferire più i bambini alle strutture di Torrette per le risonanze e le Tac. La causa è il potenziamento delle attrezzature presso il presidio pediatrico, che ora dispone di nuove apparecchiature più moderne e veloci. Da lunedì 23 febbraio, tutti i piccoli pazienti potranno eseguire gli esami direttamente nel proprio ospedale, senza dover affrontare spostamenti. La decisione mira a ridurre i tempi e lo stress per i bambini e le loro famiglie.

Da lunedì prossimo, 23 febbraio, tutti i pazienti pediatrici eseguiranno gli esami diagnostici, Risonanze Magnetiche e Tac, all'interno del presidio ' Salesi '. Un vero e proprio cambio di paradigma praticamente a costo zero e isorisorse quello che la Direzione Generale dell' Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, attraverso il Dipartimento di Scienze Radiologiche, ha deciso di applicare. Fino ad oggi i trasferimenti di pazienti pediatrici dal 'Salesi' a Torrette erano pressoché quotidiani; ogni anno i 'viaggi' per lo svolgimento di RMN e TAC erano all'incirca 500. In pratica i bambini ricoverati all'interno dell'ospedale materno-infantile e quelli che dovevano svolgere esami diagnostici specifici nel presidio di Torrette (senza dimenticare le donne in gravidanza ricoverate), con un doppio spostamento andataritorno, adesso resteranno al 'Salesi'.