Ricoclaun | un nuovo progetto tra storie e podcast per sorridere con la scrittura comica

La Ricoclaun, nota per la clownterapia, avvia un progetto di scrittura comica dedicato ai bambini. L’obiettivo è portare sorrisi e leggerezza nei reparti pediatrici attraverso storie e podcast, combinando creatività e solidarietà. Un’iniziativa che mira a favorire il benessere dei piccoli pazienti con un approccio semplice e positivo.

