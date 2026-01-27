Ricoclaun | un nuovo progetto tra storie e podcast per sorridere con la scrittura comica
La Ricoclaun, nota per la clownterapia, avvia un progetto di scrittura comica dedicato ai bambini. L’obiettivo è portare sorrisi e leggerezza nei reparti pediatrici attraverso storie e podcast, combinando creatività e solidarietà. Un’iniziativa che mira a favorire il benessere dei piccoli pazienti con un approccio semplice e positivo.
La Ricoclaun, nota nel territorio per le sue attività di clownterapia, lancia un progetto creativo e solidale dedicato alla scrittura comica per l’infanzia, con l’obiettivo di portare sorrisi e leggerezza nei reparti pediatrici. Fino al 15 marzo 2026 è possibile inviare a [email protected] un.🔗 Leggi su Chietitoday.it
