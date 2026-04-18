Sanità il bilancio Ausl Conti verso il pareggio | Focus case di comunità Ecco il piano investimenti

L’Azienda Usl Irccs di Reggio Emilia ha approvato il bilancio preventivo per il 2026, raggiungendo il primo saldo in pareggio dopo anni di conti in perdita. La strategia prevede un focus sui case di comunità e un piano di investimenti specifico. La decisione rappresenta un passo importante per la gestione finanziaria dell’ente, che punta a garantire servizi sanitari più sostenibili e efficienti.

L’Azienda Usl Irccs di Reggio Emilia chiude l’era dei "conti in rosso" e approva un bilancio preventivo per il 2026 che segna lo storico traguardo del pareggio. "Una parabola virtuosa che in soli tre anni ha azzerato un deficit da 23 milioni di euro", afferma l’Ausl. Un risultato frutto di un percorso di risanamento rigoroso, sostenuto dai trasferimenti della Regione Emilia-Romagna (che ha recentemente distribuito oltre 10 miliardi di euro alle aziende del Servizio Sanitario Regionale), e che permette oggi di guardare al futuro con una solidità finanziaria ritrovata. Il documento contabile, costruito sulla base della Delibera regionale n. 489 del 7 aprile 2026, certifica la fine di un periodo complesso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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