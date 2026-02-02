A Novedrate confronto tra accademia e intelligenza artificiale | nuove sfide per l’istruzione del futuro

Mercoledì 4 febbraio a Novedrate, presso l’Università eCampus, si svolge una giornata dedicata alle sfide tra educazione e intelligenza artificiale. Studenti, docenti e esperti si incontrano per discutere di come l’IA sta cambiando il modo di insegnare e apprendere. L’obiettivo è capire quali sono i rischi e le opportunità per il futuro della scuola e della formazione professionale.

Mercoledì 4 febbraio, nella sede principale dell'Università eCampus a Novedrate, in provincia di Como, si terrà una giornata di riflessione dedicata al futuro dell'istruzione e della formazione professionale di fronte all'espansione delle intelligenze artificiali. L'iniziativa, intitolata "eCampus, didattica aumentata e IA: il ruolo delle università nelle politiche di innovazione", riunirà esperti, docenti, ricercatori e rappresentanti del mondo del lavoro per esplorare come le istituzioni accademiche possano guidare, piuttosto che semplicemente seguire, il cambiamento tecnologico. L'evento si colloca all'interno di un dibattito globale che si è acceso negli ultimi anni, soprattutto dopo i progressi dei sistemi generativi, ma si distingue per un approccio proattivo e autonomo, che rifiuta la logica del consumo passivo di tecnologie esterne.

