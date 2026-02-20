Gello di San Giuliano Terme rottura di una tubazione in via Ruffini | strada chiusa al traffico

A Gello di San Giuliano Terme, una tubazione rotta ha provocato la chiusura di via Ruffini. La perdita d’acqua ha causato allagamenti e problemi alla viabilità in zona. Vigili del fuoco e operai sono scesi in campo per riparare il guasto e mettere in sicurezza la strada. La strada rimarrà chiusa fino a quando i lavori di riparazione non saranno completati. La polizia locale ha delimitato l’area per evitare incidenti.

"Stamani è stata colta l'occasione anche per tappare tutte le buche presenti sull'intera strada. Ma già da domani (sabato 21) inizieremo un intervento di scavo e di sostituzione del tubo e di successiva riasfaltatura del piccolo tratto stradale interessato - spiega l'assessora ai Lavori pubblici Fabiana Coli - tenendo presente che via Ruffini è una delle arterie comunali in cui, in estate, è prevista un'ampia riasfaltatura per un tratto di quasi cinquecento metri". I lavori saranno svolti da Geste. Per consentirne lo svolgimento la strada, che collega via Dini agli impianti sportivi di Gello, resterà chiusa al traffico fino a mercoledì 25 febbraio.