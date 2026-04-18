San Giovanni Teatino torna potabile l’acqua in gran parte del territorio | restano alcune zone con divieto

A San Giovanni Teatino l’acqua torna potabile in gran parte del territorio comunale dopo che il sindaco ha firmato una nuova ordinanza. Questa revoca parziale del precedente provvedimento del 9 aprile è stata adottata in seguito ai lavori straordinari di cui si era parlato. Restano ancora alcune zone del paese con il divieto di utilizzo dell’acqua, mentre altrove si torna alla normalità.

A San Giovanni Teatino torna potabile l’acqua in gran parte del territorio comunale. Il sindaco Giorgio Di Clemente ha firmato oggi, 18 aprile, una nuova ordinanza con cui revoca parzialmente il precedente provvedimento del 9 aprile, emesso in via precauzionale dopo i lavori straordinari di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate La Asl: "L'acqua torna potabile a Pescara e in provincia, fanno eccezione alcune zone di Spoltore"Torna potabile l’acqua in gran parte del territorio pescarese dopo il maxi intervento sulla condotta “Giardino”. Revocato dopo una settimana il divieto di usare acqua potabile a Vasto Marina e San SalvoÈ stato revocato il divieto di utilizzo dell'acqua per scopi potabili e alimentari in vigore dallo scorso venerdì sulla costa tra Vasto e San Salvo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: San Giovanni Teatino, torna potabile l’acqua in gran parte del territorio: restano alcune zone con divieto; Tragedia a San Giovanni Teatino: muore un quindicenne per arresto cardiaco; Malore mentre gioca a tennis a San Giovanni Teatino, 15enne morto per arresto cardiaco in ospedale a Pescara; San Giovanni Teatino: 19enne accoltellato, arrestato l’aggressore. Alessandro Tocco, lo chef di San Giovanni Teatino morto a Ibiza. «Il suo cuore ha ceduto»SAN GIOVANNI TEATINO A distanza di tre giorni dalla tragica e improvvisa morte dello chef teatino di 29 anni Alessandro Tocco, dovuta ad un malore improvviso mentre ballava in una discoteca di Sant ... ilmessaggero.it Giovedì 16 aprile screening gratuito dell’udito a San Giovanni Teatino Il Comune di San Giovanni Teatino, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, informa la cittadinanza che giovedì 16 aprile sarà possibile effettuare uno screening gratuito dell’udito in - facebook.com facebook