San Giovanni riparte Ortolani saluta Nardo c’è

San Giovanni annuncia il cambio alla guida della squadra, con la partenza di Serena Ortolani, atleta di grande esperienza e carriera ricca di successi. La società ha comunicato che la giocatrice, che nel corso degli anni ha vestito la maglia del club, si trasferirà nella prossima stagione in una squadra di categoria inferiore. La nuova formazione di San Giovanni si prepara a ripartire con un roster rinnovato e under la guida di un nuovo allenatore.

San Giovanni saluta il suo capitano Serena Ortolani, campionessa che ha vinto tutto in carriera e che il prossimo anno giocherà a Imola in A2 (ieri la società imolese ne ha annunciato l’ingaggio). Dopo quattro anni ricchi di soddisfazioni e vittorie a San Giovanni, con la storica promozione in A2 l’anno scorso accompagnata dalla vittoria della Coppa, e la altrettanto storica permanenza in A1 in questa stagione, ora il sodalizio sportivo si conclude. L’atleta faentina alla soglia dei 40 anni ha scelto di voltare pagina. "La stagione dell’anno scorso con la promozione in A1 è stata molto probabilmente una delle più belle della mia carriera – dice Ortolani – Vincendo campionato e coppa abbiamo realizzato un sogno, eravamo davvero molto unite".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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