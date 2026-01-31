Alice Nardo | Mi piacerebbe difendere come Giovannini Crediamo nella salvezza a San Giovanni in Marignano

Alice Nardo si presenta a Volley Night, il podcast di OA Sport, con la voglia di difendere il suo club, San Giovanni in Marignano. La giovane classe 2002 ha appena vissuto momenti intensi con la nazionale azzurra, ma ora si concentra sulla sua squadra, che lotta per salvarsi in campionato. Nardo dice chiaramente di credere nella salvezza e di essere pronta a dare tutto, anche se la strada resta difficile. La sua determinazione si unisce agli sforzi di tutta la squadra, convinta di poter raggiungere l’obiettivo.

Arriva anche Alice Nardo nella più recente puntata di Volley Night, sul canale YouTube di OA Sport. Classe 2002, ha vissuto molto di recente emozioni azzurre, ma soprattutto si è distinta per essere parte imprescindibile di San Giovanni in Marignano, che sta lottando per salvarsi e lo sta facendo con sforzi importanti ed eterno senso del rimanere in fiducia. Sensazioni dell’anno al piano superiore: “ Per me è un onore enorme a San Giovanni in Marignano. Quest’anno per me è stato molto particolare, il primo in A1, in una società cui sono molto legata. Gli ultimi 10 mesi li ho passati con gli occhi di quella bambina che sognava di essere qui, quella che andava a vedere le partite, sognava, che si faceva le foto con il custode della palestra. 🔗 Leggi su Oasport.it

