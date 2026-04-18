San Giacomo della Marca | 6 milioni per salvare il santuario dal sisma

A San Giacomo della Marca è stato avviato un intervento di riqualificazione del santuario, con un investimento superiore ai 6 milioni di euro. I lavori sono stati ufficialmente avviati per rafforzare le strutture e recuperare le parti danneggiate dal terremoto del 2016. L’obiettivo è preservare il patrimonio artistico e garantire la sicurezza dell’edificio nel tempo. La somma stanziata copre le diverse fasi dell’intervento di messa in sicurezza e restauro.

Un importante investimento superiore ai 6 milioni di euro ha dato il via ufficiale ai lavori di riqualificazione del santuario di San Giacomo della Marca, con un progetto che mira a consolidare le strutture e valorizzare il patrimonio artistico dopo i danni subiti con la scossa sismica del 2016. L’intervento, finanziato dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, vedrà una durata operativa di circa due anni e coinvolgerà diverse aree del complesso, dal restauro delle opere pittoriche alla messa in sicurezza delle fondamenta. Il piano tecnico per il recupero del complesso monumentale. Le operazioni sul campo sono già iniziate da circa due settimane, con l’assegnazione dell’appalto alla ditta Gaspari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Giacomo della Marca: 6 milioni per salvare il santuario dal sisma Notizie correlate L’Aquila: un milione per salvare la Chiesa del Guasto dal sismaIl Comune dell’Aquila ha ufficializzato l’assegnazione dei lavori per la messa in sicurezza sismica e il restauro della Chiesa di Santa Maria degli... San Marzano, raccolta rifiuti al Santuario in vista della festa di San GiuseppeTarantini Time QuotidianoIn vista dei solenni festeggiamenti dedicati a San Giuseppe, i volontari di Retake promuovono un’iniziativa di cittadinanza... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Frati Minori della Provincia Picena San Giacomo della Marca: eletti il Ministro, il Vicario e i Definitori Provinciali; San Giacomo della Marca, partiti i lavori di restauro: oltre 6 milioni per il santuario (Video); Frati Minori della Provincia Picena San Giacomo della Marca: eletti il ministro e il vicario provinciali; Una vita per lo spettacolo. Emilio Fabrizio La Marca, addio all’attore del Piceno. San Giacomo della Marca: vita e celebrazioni del SantoScopri la vita e il legato di San Giacomo della Marca, celebrato il 28 novembre. Un frate francescano che ha dedicato la sua esistenza alla difesa della fede e alla promozione della pace nel Medioevo. ilgiorno.it Elezioni e territorio, la formula vincente per la fondazione San Giacomo della Marca: «Gestione associata dei servizi e partenariati»L'ANALISI del presidente Massimo Valentini: «Le sfide sono tante ed impegnative ed occorre una comunità disposta ad assumersi questa sfida, sia nella sua componente politica che nella sua componente s ... cronachefermane.it SCUOLA SAN GIACOMO DI PIANORO VECCHIO Ci siamo quasi! Sabato 18 aprile. La Scuola dell’Infanzia San Giacomo di Pianoro Vecchio vi aspetta per una giornata piena di energia, sorrisi e curiosità! Ore 10:30 – 12:00 PORTE APERTE DELLA SCUOLA - facebook.com facebook