L’Aquila | un milione per salvare la Chiesa del Guasto dal sisma

Il Comune dell’Aquila ha annunciato l’assegnazione dei fondi necessari per intervenire sulla Chiesa di Santa Maria degli Angeli, nota anche come Chiesa del Guasto, situata vicino alla Villa Comunale e a pochi passi da Porta Napoli. L’intervento prevede lavori di messa in sicurezza sismica e di restauro, con una somma complessiva di un milione di euro destinata a preservare l’edificio dopo i danni causati dal terremoto.

Il Comune dell’Aquila ha ufficializzato l’assegnazione dei lavori per la messa in sicurezza sismica e il restauro della Chiesa di Santa Maria degli Angeli o del Guasto, situata nei pressi di Villa Comunale, appena oltre Porta Napoli. L’intervento, che mira a consolidare le strutture murarie e le coperture proteggendo al contempo gli apparati decorativi, è frutto di una gestione amministrativa che ha l’ente locale agire come attuatore per conto della direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale del ministero della Cultura. Con un investimento complessivo che raggiunge il milione di euro, tra costi diretti e accantonamenti tecnici, il progetto punta a restituire un luogo simbolo alla cittadinanza entro la fine dell’estate. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’Aquila: un milione per salvare la Chiesa del Guasto dal sisma L’Aquila, la commemorazione a 17 anni dal sismaIl programma delle commemorazioni ha preso il via nella serata di domenica 5 aprile, giorno di Pasqua, quando al tramonto un fascio di luce azzurra,... Terremoto dell'Aquila, le celebrazioni in città a 17 anni dal sisma(LaPresse) Si concludono oggi le celebrazioni del 17° anniversario del sisma dell’Aquila, avvenuto il 6 aprile 2009. L’Aquila: lavori Pnrr per la Chiesa Santa Maria degli AngeliAggiudicati i lavori relativi agli Interventi di sicurezza sismica della Chiesa di Santa Maria degli Angeli o del Guasto ... laquilablog.it Chiesa di Santa Maria degli Angeli, aggiudicati i lavori di sicurezza sismicaImporto complessivo di circa 766 mila euro finanziato con il PNRR. I lavori si concluderanno entro il 31 agosto ... ekuonews.it