San Patrizio vescovo e apostolo d’Irlanda | vita missione e culto

Il 17 marzo la Chiesa celebra san Patrizio, vescovo e figura centrale nella storia religiosa d’Irlanda. Viene ricordato come l’apostolo di questo paese, con una vita dedicata alla diffusione del cristianesimo e alla guida delle comunità locali. La ricorrenza si focalizza sul suo ruolo di leader spirituale e sulla diffusione del culto dedicato a lui nel corso dei secoli.

Il 17 marzo la Chiesa ricorda san Patrizio, vescovo, tradizionalmente considerato l’ apostolo d’Irlanda. Nato nella Britannia romana tra IV e V secolo, fu rapito da predoni irlandesi verso i sedici anni e ridotto in schiavitù per circa sei anni. In quel tempo maturò una profonda vita di preghiera; fuggito, tornò in patria, dove intraprese il cammino verso il ministero sacerdotale. Le sue stesse opere, la Confessio e la Lettera a Corotico, attestano la chiamata interiore a tornare tra gli irlandesi come missionario e vescovo. Dopo un primo tentativo di evangelizzazione guidato da Palladio, Patrizio fu inviato a consolidare l’annuncio del Vangelo, visitando regioni, dialogando con i capi tribali, amministrando battesimi e fondando chiese e comunità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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