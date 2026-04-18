Il 18 aprile 2026 si celebra la memoria liturgica di San Galdino, vescovo dell’XI secolo, riconosciuto dalla Chiesa ambrosiana. Durante il suo episcopato, Milano affrontò il periodo successivo alle guerre con l’imperatore Federico Barbarossa, che portarono distruzione e crisi sociale. San Galdino fu una figura di riferimento nel processo di ricostruzione della città, operando nel contesto di conflitti e di ripresa civile.

Il 18 aprile 2026, la memoria liturgica della Chiesa ambrosiana celebra San Galdino, l’arcivescovo che nel XII secolo guidò Milano tra le macerie del conflitto con Federico Barbarossa e la necessità di una ricostruzione sociale profonda. La figura del vescovo, scomparso nel 1176 mentre affrontava i seguaci di dottrine eretiche, resta oggi un pilastro per l’identità lombarda, legando la fede alla gestione concreta delle fragilità urbane. Tra diplomazia pontificia e la rinascita di una città ferita. La storia di San Galdino si intreccia indissolubilmente con le tensioni geopolitiche che hanno segnato il Medioevo europeo. Già ricoprendo il ruolo di arcidiacono presso il Duomo, il futuro vescovo scelse di seguire Alessandro III durante il periodo dell’esilio papale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Galdino: il vescovo che ricostruì Milano tra guerre e fede

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