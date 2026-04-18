Alle 5:12 del mattino del 18 aprile, un terremoto di circa 7 magnitudo ha colpito San Francisco, provocando ingenti danni e numerose vittime. La scossa ha causato il crollo di edifici e incendi diffusi, lasciando la città in uno stato di emergenza. Le autorità hanno stimato circa 3.000 morti e molta dell’area urbana è stata gravemente danneggiata o distrutta. Le operazioni di soccorso sono in corso per far fronte alla catastrofe.

Alle ore 05:12 del mattino di un 18 aprile, la città di San Francisco è stata travolta da una violenza sismica senza precedenti, con una magnitudo stimata intorno a 7.9 che ha scosso le fondamenta della California. Il terremoto ha colpito duramente il tessuto urbano, provocando il crollo immediato di strade, infrastrutture e numerosi edifici, dando inizio a una catastrofe che avrebbe cambiato per sempre l’identità della metropoli americana. Il bilancio della devastazione tra macerie e fiamme. La forza brutale delle scosse ha lasciato dietro di sé un di distruzione totale, ma la tragedia non si è esaurita con il movimento tellurico. A causa...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Francisco, l’inferno del 18 aprile: 3.000 morti e una città distrutta

1906: The Earthquake That Destroyed San Francisco

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Una raccolta di contenuti

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So che siamo già tornati a Chicago ma questo video mi era rimasto nella galleria e questi scorci di costa della California, secondo il mio parere sono da fare vedere. Veramente fantastici ed unici. Tanti timbri sono rimasti da fare qui a San Francisco e spero - facebook.com facebook