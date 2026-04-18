Il 18 aprile di ogni anno ricorre una data che richiama eventi diversi. Tra questi, il terremoto di San Francisco e le battaglie combattute nel 1916 sono due fatti storici che si sono verificati in questa giornata. In passato, questa data è stata teatro di eventi che hanno coinvolto diverse parti del mondo, lasciando un segno nella memoria collettiva. Oggi, si ricostruiscono quei momenti per ricordare le vicende che hanno segnato il passato.

In questo sabato 18 aprile 2026, il calendario ci riporta a una serie di momenti che hanno segnato profondamente la storia globale e sociale, spaziando dalle trasformazioni geopolitiche del secondo dopoguerra alle tragedie naturali che hanno ridefinito l’urbanistica americana, fino ai pilastri della cultura popolare moderna. Oggi è il 108° giorno dell’anno e mancano esattamente 257 giorni alla conclusione del 2026. La memoria storica odierna si apre con un monito sulla forza della natura: nel 1906, un terremoto di violenza inaudita colpì San Francisco, in California, distruggendo gran parte della città. A distanza di decenni, la resilienza urbana ha trovato un parallelo drammatico ma significativo a Milano, dove nel 2002 un velivolo da turismo pilotato da Gino Fasulo si schiantò contro il 26º piano del Grattacielo Pirelli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 18 aprile: tra il sisma di San Francisco e le battaglie del 1916

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So che siamo già tornati a Chicago ma questo video mi era rimasto nella galleria e questi scorci di costa della California, secondo il mio parere sono da fare vedere. Veramente fantastici ed unici. Tanti timbri sono rimasti da fare qui a San Francisco e spero - facebook.com facebook