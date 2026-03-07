A San Francisco una maialina aiuta i passeggeri stressati | LiLou è adorabile ed è una star

A San Francisco, all’interno dell’Aeroporto Internazionale di San Francisco, una maialina di nome LiLou si dedica ad aiutare i passeggeri stressati. La piccola, che è anche diventata una vera e propria star tra i viaggiatori, si muove tra i terminal offrendo conforto e compagnia a chi si trova in fase di attesa o di partenza. La presenza di LiLou è ormai un elemento riconosciuto e molto apprezzato nell’aeroporto.

L’Aeroporto Internazionale di San Francisco (SFO) è diventato il palcoscenico di un’iniziativa di assistenza ai viaggiatori senza precedenti. La protagonista di questa rivoluzione è LiLou, una maialina diventata celebre a livello globale per il suo ruolo di supporto emotivo. Arruolata ufficialmente nel 2019, LiLou non è solo un animale da compagnia, ma una vera e propria operatrice della felicità, capace di gestire le fobie legate al volo attraverso l’interazione diretta con il pubblico. LiLou è il primo esemplare della sua specie al mondo a essere stato inserito in un programma di Pet therapy aeroportuale. La sua presenza è legata alla Wag Brigade, una squadra di animali terapeuti coordinata dalla SPCA ( Society for the Prevention of Cruelty to Animals ) di San Francisco. 🔗 Leggi su Cultweb.it

