A San Costanzo, si conclude con l’arresto in Costa Azzurra la fuga di una coppia di coniugi condannati per bancarotta fraudolenta aggravata. La coppia, precedentemente coinvolta nel fallimento di Adriatica Manifatture srl, era scomparsa dopo la condanna. La loro latitanza si è protratta per diversi mesi, fino a quando sono stati rintracciati e fermati dalle forze dell’ordine al di fuori dei confini nazionali.

SAN COSTANZO - Crac dell’Adriatica Manifatture srl: finisce in Costa Azzurra la latitanza di una coppia di coniugi sancostanzesi, condannati per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata della società attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti di abbigliamento, con sede a Senigallia, che gestiva alcuni negozi anche ad Ancona con i marchi Boosley e Taxi. L’indagine dei carabinieri I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno infatti scovato in Francia, nella località di Saint Laurent du Var della Costa Azzurra, Claudio Vitalucci di 68 anni e Lorena Belardinelli di 65 anni, originari di Arcevia, sfuggiti alla giustizia dal settembre 2023 dopo la sentenza definitiva di condanna.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - San Costanzo, il crac di Adriatica Manifatture e la fuga dei coniugi Vitalucci: la bella vita finisce con l'arresto in Costa Azzurra

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