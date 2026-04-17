Crac milionario e soldi utilizzati per una vita nel lusso poi la fuga da San Costanzo | coppia arrestata in Costa Azzurra Era latitante da settembre 2023

Una coppia marchigiana condannata per bancarotta fraudolenta aggravata è stata arrestata in Costa Azzurra dopo essere stata latitante da settembre 2023. La coppia aveva accumulato un patrimonio milionario, vivendo nel lusso, prima di fuggire dall’Italia. La loro scomparsa aveva sollevato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno rintracciato e fermato i due in Francia. L’arresto si è concluso nelle scorse ore, ponendo fine alla loro latitanza.

PESARO - Si è conclusa in Costa Azzurra la fuga di una coppia marchigiana condannata per bancarotta fraudolenta aggravata, scomparsa dall’Italia nel settembre 2023 subito dopo la sentenza definitiva. I due coniugi - Claudio Vitalucci di 68 anni e Lorena Belardinelli di 65 anni, entrambi residenti a San Costanzo - sono stati arrestati in Francia dopo oltre due anni di latitanza: secondo le indagini, avrebbero distratto ingenti somme dalla società fallita per sostenere spese personali, un tenore di vita elevato e sponsorizzazioni sportive, mentre l’azienda accumulava debiti milionari. L’arresto in Costa Azzurra Il fermo è scattato a Saint...🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Crac milionario e soldi utilizzati per una vita nel lusso, poi la fuga da San Costanzo: coppia arrestata in Costa Azzurra. Era latitante da settembre 2023 Notizie correlate Bancarotta fraudolenta per il crac Adriatica Manifatture, latitanti di San Costanzo arrestati in Costa AzzurraSan Costanzo (Pesaro e Urbino), 17 aprile 2026 – Si è conclusa in Costa Azzurra la fuga di due coniugi di San Costanzo latitanti dal settembre 2023,... Camorrista latitante arrestato in Costa Azzurra: legato ai Mazzarella, viveva nel lusso con la famigliaUn camorrista latitante è stato arrestato a Beausoleil, in Francia, dove viveva sotto falso nome; l'uomo, ricercato su mandato europeo, rischia...