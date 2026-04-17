Due persone di San Costanzo, condannate per bancarotta fraudolenta aggravata, sono state arrestate in Costa Azzurra dopo essere evase dal tribunale a settembre 2023. La fuga dei due coniugi è durata circa un anno e mezzo, durante il quale sono stati individuati e fermati dalle forze dell’ordine francesi. La loro condanna era legata al fallimento di una società, l’Adriatica Manifatture.

San Costanzo (Pesaro e Urbino), 17 aprile 2026 – Si è conclusa in Costa Azzurra la fuga di due coniugi di San Costanzo latitanti dal settembre 2023, quando furono condannati per bancarotta fraudolenta aggravata. Lui, 68enne, si chiama Claudio Vitalucci, la moglie di 64 anni, Lorena Belardinelli. La coppia è stata arrestata martedì a Saint Laurent du-Var dalle autorità di polizia francesi, a conclusione di una prolungata attività di indagine condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Pesaro e Urbino. La condanna. Nei confronti dell’uomo pende una condanna in via definitiva a 8 anni e 5 mesi di reclusione e nei confronti della donna di 4 anni e 6 mesi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bancarotta fraudolenta per il crac Adriatica Manifatture, latitanti di San Costanzo arrestati in Costa Azzurra

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