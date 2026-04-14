Setta delle spose minorenni | 50 anni al falso profeta

Nel dicembre 2024, un uomo di cinquant’anni è stato condannato a 50 anni di reclusione con l’accusa di aver gestito un giro di abusi sessuali su minori legato a una setta di spose minorenni. L’indagine ha portato alla luce un sistema in cui il presunto leader era coinvolto in pratiche illegali, con numerosi minori coinvolti in situazioni di sfruttamento. La sentenza conclude un procedimento giudiziario durato diversi mesi.

Samuel Rappylee Bateman, cinquantenne accusato di aver gestito un giro di abusi sessuali su minori, ha ricevuto una condanna a 50 anni di carcere nel dicembre 2024. Il leader della setta, che si era autoproclamato profeta, è stato riconosciuto colpevole di complotto per il rapimento e per il trasporto di minorenni ai fini di attività sessuali criminali. Il processo ha messo in luce una realtà brutale all'interno della comunità fondamentalista della Chiesa di Gesù Cristo dei Miti del Latter Day S .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Setta delle spose minorenni: 50 anni al falso profeta Da 50 anni al fianco dei gommisti: festa per i 50 anni della Tosi Attrezzature50 anni di attività per la Tosi Attrezzature che dal 1976 è partner di fiducia dei gommisti. Brescia, espulso dall'Italia l'imam delle spose bambineIl provvedimento, eseguito dalla questura di Brescia su indicazione del ministero dell’Interno, è stato disposto per motivi di sicurezza pubblica,... Samuel Bateman: The FLDS Prophet Factory