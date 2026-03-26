Una serata si è svolta a Firenze per commemorare i cento anni di attività di una squadra di calcio fondata nel 1926. Il consiglio regionale della Toscana ha partecipato all’evento, che si è tenuto presso un teatro cittadino. La cerimonia ha ripercorso la storia del club, evidenziando i momenti di maggiore successo, le crisi e le rinascite, senza l’intervento di interventi ufficiali o discorsi specifici.

FIRENZE – Una serata per celebrare i cento anni della Fiorentina. Il consiglio regionale della Toscana rende omaggio al primo secolo di vita del club viola, fondato nel 1926 dal marchese Ridolfi, alla sua storia ricca di passione, eccezionali successi, rovinose cadute e resurrezioni. Solo per la maglia, questo il titolo dell’evento che si terrà venerdì 3 luglio al Teatro Niccolini a Firenze, una serata per unire sport, memoria e identità, nella quale tanti protagonisti della storia della Fiorentina si ritroveranno insieme a confermare l’amore per quella maglia. L’iniziativa è stata presentata questa mattina (26 marzo) a palazzo del Pegaso, in una conferenza stampa alla quale ha preso parte la presidente dell’assemblea toscana Stefania Saccardi, con i giornalisti Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Una serata a teatro per celebrare i 100 anni di storia della Fiorentina

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