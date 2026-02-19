Quanti sono e da dove arrivano gli stranieri che visitano il Friuli Venezia Giulia

Gli stranieri scelgono il Friuli Venezia Giulia per le sue bellezze e questa preferenza si riflette nei dati più recenti. Nel 2023, il numero di visitatori provenienti dall’estero è aumentato grazie ai voli diretti e alle nuove offerte di turismo rurale. La maggior parte di loro arriva dall’Europa, in particolare da Germania, Austria e Croazia. Questi visitatori si concentrano soprattutto nelle zone di montagna e lungo la costa. I numeri mostrano come il turismo internazionale continui a crescere nella regione.

Il dato è stato comunicato dal direttore di Promoturismo Fvg, Iacopo Mestroni. Trieste è la città con le variazioni più significative, Udine se la cava e Pordenone soffre alla voce "arrivi" Agli stranieri il Friuli Venezia Giulia piace molto e i numeri delle loro presenze e dei loro arrivi lo testimoniano bene. I dati sono tratti dalle tabelle che il direttore di PromoTurismoFvg, Iacopo Mestroni, affiancato dall'assessore Sergio Emidio Bini, ha portato oggi all'attenzione della I Commissione consiliare presieduta da Markus Maurmair di Fratelli d'Italia e convocata su sollecitazione delle opposizioni per riscontri e prospettive sulle partecipate regionali.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Petardo gli esplode in mano e perde 5 dita: ferito un 16enne in Friuli Venezia-GiuliaUn ragazzo di 16 anni, residente in Friuli Venezia Giulia, ha subito gravi ferite alle mani dopo l'esplosione di un petardo, perdendo cinque dita.

Leggi anche: La fama, la caduta, il vitalizio: chi sono i beneficiari della legge Bacchelli in Friuli Venezia Giulia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.