Samira Lui è la nuova testimonial del Friuli | le prime immagini sulle piste innevate

Samira Lui, showgirl friulana, è stata scelta come nuova testimonial del Friuli. Le sue prime immagini sono state diffuse mentre si trova sulle piste innevate della regione. Con questa nomina, diventa il volto di riferimento non solo in televisione, ma anche per promuovere il turismo locale. La sua presenza mira a valorizzare le attrazioni e le bellezze del territorio.

La showgirl friulana diventa testimonial della sua regione, affermandosi come volto di riferimento non solo sul piccolo schermo, ma anche nella promozione del turismo locale. Con lei il compagno Luigi Punzo. Samira Lui è ufficialmente la nuova testimonial del Friuli. Un riconoscimento che consolida il suo status di volto amato del piccolo schermo e ne amplia il raggio d'azione al mondo del lifestyle e del turismo regionale. In queste ore la showgirl è stata fotografata sulle piste innevate della regione natia insieme al compagno Luigi Punzo, mostrando un'immagine nuova, ma non del tutto sconosciuta al pubblico, in cui il Friuli diventa lo scenario di un progetto che unisce promozione turistica e identità televisiva.

