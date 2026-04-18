Il vicepremier e segretario della Lega ha partecipato a una manifestazione a Milano, dove ha chiesto un minuto di silenzio per ricordare Giacomo Bongiorni, ucciso l’11 aprile a Massa. L’evento si è svolto davanti ai sostenitori dei Patriots e ha visto l’omaggio del politico alla memoria della vittima, uccisa da un gruppo di giovani rom.

Il vicepremier e segretario della Lega ha voluto omaggiare dal palco della manifestazione dei Patriots di Milano la memoria di Giacomo Bongiorni, ucciso l'11 aprile a Massa da un branco di giovanissimi rom. Anche il Kuwait investe nel piano casa. Nel 2027 primi alloggi a canone agevolato Centomila nuovi alloggi da costruire in circa 10 anni che garantiscano locazioni a canoni agevolati per circa 250- 300.000 persone. È questo il succo del piano casa (o meglio di una delle due gambe del piano casa, l’altra è quella annunciata da Matteo Salvini e si basa su un progetto di ristrutturazione immobiliare) che coinvolgerà il governo, Confindustria e la rete del Real Estate che fa capo al manager Mario Abbadessa.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Salvini: «Un minuto di silenzio per Giacomo Bongiorni»

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