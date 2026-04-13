Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa Matteo Salvini duro con i killer | Basta buonismo nessuno sconto

Un nuovo caso di omicidio si è verificato a Massa, con la morte di un uomo coinvolta in circostanze ancora da chiarire. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, mentre il ministro dell’Interno ha espresso fermezza riguardo alla vicenda, chiedendo di non indulgere in atteggiamenti troppo permissivi. La notizia ha suscitato reazioni di condanna da parte di alcuni rappresentanti politici.

“Nessuno sconto di pena per la gentaglia“: non usa mezzi termini il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, nel commentare l’omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso a Massa la notte di sabato 11 aprile. Il vicepremier chiede “nessuna giustificazione, qualsiasi sia la loro età” per chi “ha ammazzato senza pietà un padre di famiglia“. Quindi l’imperativo: “Basta col buonismo“. L’appello di Matteo Salvini Lunedì 13 aprile il vicepremier Matteo Salvini ha affidato ai social il suo commento sull’omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto a Massa la notte di sabato 11 aprile dopo aver subito un’aggressione da parte di un gruppo di giovanissimi.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, Matteo Salvini duro con i killer: "Basta buonismo, nessuno sconto" Massa, chi sono i romeni arrestati per l’omicidio di Giacomo BongiorniÈ stata resa nota l’identità dei due giovani fermati con l’accusa di omicidio volontario in concorso aggravato per futili motivi per l’uccisione a... Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, altri due indagatiCi sono altri due indagati per la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso in una violenta aggressione da parte di un gruppo di giovani in piazza... Argomenti più discussi: Il vescovo di Massa Carrara dopo l'omicidio di Giacomo Bongiorni: Una fiaccolata per lui, la sua famiglia e contro tutta questa violenza; Omicidio Massa, tra famiglia e calcio: chi era Giacomo Bongiorni; Massa, papà ucciso a botte davanti al figlio: tre fermati, uno è minorenne; 1mattina News 2025/26 - Massa, tre fermi per l'omicidio di Giacomo Bongiorni - 13/04/2026 - Video. L’omicidio di Giacomo #Bongiorni, dopo un rimprovero a #Massa. Tre i giovanissimi fermati, altri due minori indagati. “L’hanno colpito anche a terra”, dicono i pm. La madre della vittima al Tg1: “Era un bravo ragazzo”. Chiede scusa il padre del 19enne ora in c - facebook.com facebook L'omicidio di Giacomo Bongiorni, picchiato nel centro storico da un gruppo di giovani (e giovanissimi), ha lasciato la città (e l'Italia) sgomenta. Si poteva prevenire Come si può agire perché le nostre città siano sicure Ecco cosa ne pensa il sindaco x.com