In un caso di omicidio avvenuto a Massa, il leader di un partito ha avanzato una proposta riguardante la responsabilità penale dei minori. Attualmente, l’età minima per essere imputabili è di 14 anni, ma la proposta suggerisce di abbassarla a 13 anni. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulla giustizia minorile e sulle misure da adottare in casi di gravità.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha proposto di spostare l’età minima per l’imputabilità in Italia da 14 a 13 anni a seguito dell’omicidio di Giacomo Bongiorni, nel quale sarebbe coinvolto anche un ragazzo con meno di 14 anni e che, per questa ragione, non potrà essere processato per quanto accaduto. Questo non significa però che non verrà punito in nessun modo e che nessuno risponderà del reato. La proposta di Salvini per mandare in carcere i 13enni Quando si può essere processati in Italia e perché Chi risponde e come del reato di un minore di 14 anni La proposta di Salvini per mandare in carcere i 13enni...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, la proposta di Salvini per punire anche i minori di 14 anni

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